Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в домашнем насилии

Канадская манекенщица итальянского происхождения Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа, экс-главу популярного парижского модельного агентства Elite Model Management Джеральда Мари в домашнем насилии. На данную тему она высказалась в документом фильме «Супермодели».

58-летняя знаменитость рассказала, что вышла замуж в возрасте 22 лет. По ее словам, Мари специально не трогал ее лицо, поскольку знал, что оно приносит ему большие деньги. «Я поняла, что была не в тех отношениях. Разорвать абьюзивные отношения — легче сказать, чем сделать. (...). Если бы можно было просто сказать: "Я хочу развестись, до встречи". Но увы, так не бывает», — призналась она.

Евангелиста также поблагодарила женщин, которые ранее обвиняли ее бывшего супруга в домогательствах. «Благодаря всем этим женщинам, выступившим с заявлением, у меня появилась смелость говорить сейчас», — заключила модель.

Ранее манекенщица Линда Евангелиста снялась для обложки журнала The Wall Street Journal (WSJ) и объявила о тяжелом заболевании. Модель предстала на черно-белом фото в однотонном платье и колготках на фоне постельного белья. В интервью Евангелиста призналась, что в течение пяти лет дважды боролась с раком молочных желез.