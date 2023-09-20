В Финляндии потребовали посадить экс-главу разведки и лишить его звания

Yle: экс-глава разведки Финляндии Алафузофф обвиняется в служебном преступлении

Экс-главе военной разведки Евросоюза и армии Финляндии, контр-адмиралу в запасе Георгию Алафузоффу предъявлено обвинение в хранении дома секретных служебных документов. Прокуратура требует приговорить его к тюремному заключению на один год и восемь месяцев и лишить воинского звания. Об этом сообщает Yle.

Сторона обвинения настаивает, что Алафузофф хранил дома «значительное количество» секретных документов, часть из которых относились к высшей категории секретности. Материалы были найдены при обыске у него дома, а также на внешних носителях. Сообщается, что ключи от его дома были еще у двух человек.

Контр-адмирал в запасе отрицает факт совершения преступления. Его адвокаты сообщают, что хранение документов дома было связано с его служебными обязанностями.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Также он не принял участия в очном зачтении обвинений.