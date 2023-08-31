Трамп отказался признать себя виновным во вмешательстве в выборы

Reuters: Трамп отказался признать вину во вмешательстве в выборы в Джорджии

Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Об этом сообщает агентство Reuters.

По сообщению суда, Трамп отказался от предъявления ему официального обвинения и не признал свою вину во время выборов. Также он не принял участия в очном зачтении обвинений.

«Своей подписью ниже я заявляю о своей невиновности по обвинениям по этому делу», — указывал экс-президент в документе суда.

Ранее бывший президент США стал фигурантом уже четырех уголовных дел о выборах 2020 года после того, как офис прокурора по округу Фултон в Джорджии предъявил ему и еще 18 сотрудникам его предвыборного штаба обвинения в незаконных попытках отменить результаты выборов.