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18:32, 31 августа 2023Мир

Трамп отказался признать себя виновным во вмешательстве в выборы

Reuters: Трамп отказался признать вину во вмешательстве в выборы в Джорджии
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Об этом сообщает агентство Reuters.

По сообщению суда, Трамп отказался от предъявления ему официального обвинения и не признал свою вину во время выборов. Также он не принял участия в очном зачтении обвинений.

«Своей подписью ниже я заявляю о своей невиновности по обвинениям по этому делу», — указывал экс-президент в документе суда.

Ранее бывший президент США стал фигурантом уже четырех уголовных дел о выборах 2020 года после того, как офис прокурора по округу Фултон в Джорджии предъявил ему и еще 18 сотрудникам его предвыборного штаба обвинения в незаконных попытках отменить результаты выборов.

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    Максим Габриелян
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