Папа Римский призвал остановить войну в Карабахе

Папа Римский Франциск обратился к мировому сообществу с призывом к миру

Папа Римский Франциск призвал стороны остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Слова понтифика передает ТАСС.

«Обращаюсь ко всем с призывом и к международному сообществу с призывом сложить оружие и принять все усилия для поиска мирного решения», — заявил глава католической церкви.

19 сентября Минобороны Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Ведомство назвало целью мероприятий «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».