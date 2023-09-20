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11:16, 20 сентября 2023Мир

Папа Римский призвал остановить войну в Карабахе

Папа Римский Франциск обратился к мировому сообществу с призывом к миру
СюжетМинобороны:

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Франциск призвал стороны остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Слова понтифика передает ТАСС.

«Обращаюсь ко всем с призывом и к международному сообществу с призывом сложить оружие и принять все усилия для поиска мирного решения», — заявил глава католической церкви.

19 сентября Минобороны Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Ведомство назвало целью мероприятий «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

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    Глеб Бажуткин
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