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10:49, 20 сентября 2023Силовые структуры

В российском городе силовики организовали рейд по мигрантам

В Ростове-на-Дону большое число силовиков связали с рейдом по мигрантам

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ростове-на-Дону большое число силовиков на улице Оганова связано с рейдом по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.

По словам собеседника агентства, правоохранители проверяют соблюдение миграционного законодательства в жилом секторе города, а также проводят другие профилактические мероприятия.

Ранее в социальных сетях появились фото и видео скопления сотрудников различных силовых структур в форме и бронежилетах. Местные жители писали, что они просто стояли на месте небольшими группами. Очевидцы также рассказали, что из-за спецмашин в районе улицы Оганова образовалась пробка.

Летом сотрудники Следственного комитета (СК) и МВД в рамках расследования уголовного дела по факту организации незаконного пребывания мигрантов провели обыски и рейды на предприятиях в городском округе Котельники (Московская область).

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