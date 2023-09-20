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11:57, 20 сентября 2023Силовые структуры

Российских полицейских уличили в предоставлении услуг МРЭО без очереди за деньги

В Петербурге организовали 30 обысков по делу об оказании услуг МРЭО вне очереди

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полицейские выявили преступную группировку, которая за деньги предоставляла услуги межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД вне очереди. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Предполагаемыми фигурантами дела стали и сотрудники межрайонных отделов МРЭО. В домах, офисах коммерческих фирм и экзаменационных отделах организовали более 30 обысков.

По версии полицейских, участники группировки создали сайты, на которых предлагали в ускоренном порядке зарегистрировать транспортное средство. Часть от суммы клиентов они передавали должностным лицам. Предварительно, за год фигуранты получили десятки миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

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    Илона Палей
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