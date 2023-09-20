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10:54, 20 сентября 2023Силовые структуры

Тамбовчанин приехал за килограммами наркотиков в подмосковный лес

В Подмосковье полиция задержала жителя Тамбова, приехавшего за 10 кг наркотиков

Фото: Milk-Tea / Unsplash

Полиция в Подмосковье задержала тамбовчанина, который приехал в подмосковный лес, чтобы забрать 10 килограммов наркотиков и доставить их в Тамбов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инспекторы ДПС на 34-м километре Пятницкого шоссе заметили мужчину, который вышел из леса с большим пакетом в руках и сел в припаркованную на обочине машину. Силовики решили проверить его документы и увидели, что водитель сильно нервничает. Гаишники решили досмотреть его автомобиль и за передним пассажирским сиденьем нашли 40 спрессованных брикетов. Исследование показало, что в них было 10 килограммов синтетического каннабиноида.

Задержанный рассказал, что в одном из мессенджеров ему предложили работу по перевозке запрещенных веществ. Мужчине сказали забрать наркотики из леса, отвезти их в Тамбов и ждать дальнейших указаний.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к незаконному сбыту наркотических веществ в особо крупном размере» УК РФ. Его отправили под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух нарколабораторий в Ростове-на-Дону, организованных для производства синтетических наркотиков в особо крупных размерах.

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    Варвара Митина
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