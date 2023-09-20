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15:50, 20 сентября 2023Мир

В США выразили обеспокоенность из-за слов Путина о разработке нового оружия

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвал руководство США услышать слова Путина

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американское руководство должно быть обеспокоено словами президента России Владимира Путина о российских разработках нового вида оружия. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись», — заявил экс-разведчик, добавив, что «сейчас уже не до смеха».

Джонсон заявил о применении Россией гиперзвукового оружия в конфликте на Украине. «Россия послала четкий сигнал, что она не только может разработать гиперзвуковое оружие», — отметил он.

Ранее Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия работает над оружием, основанным на новых физических принципах. Под таким видом вооружений чаще всего подразумевается разработка качественно новых, не используемых ранее технологий. К ним относятся лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и прочие виды оружия.

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    Виктория Кондратьева
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