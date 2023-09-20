Дачникам посоветовали растения для высадки на огороде осенью

Агроном Коврижных: в сентябре дачники могут высадить укроп и петрушку

В сентябре дачники могут высадить на огороде быстрорастущие культуры и успеть собрать урожай до наступления холодов. Об этом рассказала изданию «БелНовости» ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

К этим культурам относятся практически вся листовая и пряная зелень — укроп, петрушка, листовые салаты и листовая горчица, а также кориандр и базилик. По словам специалиста, растения можно посадить в случае, если в начале осени не было сильных заморозков. Отмечается, что культурам будет достаточно пары недель, чтобы набрать зеленую массу.

Также рекомендуется в первый месяц осени высадить лук и озимый чеснок. Кроме того, Коврижных посоветовала высаживать редис ультраранних сортов, которые способны дать корнеплоды спустя 20 дней после посадки. При этом она отметила, что высадка редиса является более рискованным шагом, чем посадка зелени.

Ранее дачникам перечислили ошибки, которые они совершают осенью. Садоводы могут слишком рано укрывать грядки, использовать неэффективные народные средства в уходе за огородом или сажать деревья и кустарники, которым сложно прижиться.