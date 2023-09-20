Пассажир вынужденно севшего российского самолета заподозрил экипаж в обмане

Пассажир вынужденно севшего в Улан-Удэ самолета заподозрил экипаж в обмане

Пассажир самолета Москва — Чита, вынужденного севшего в Улан-Удэ, заподозрил экипаж в обмане и спровоцировал панику. Подробностями истории поделилась одна из его попутчиц с порталом Chita.ru.

Она уточнила, что почти все пассажиры рейса восприняли новость о вынужденной посадке спокойно, однако некоторые путешественники вели себя несдержанно.

«Один из мужчин начал придумывать, что его обманывают, что самолет посадили не из-за тумана, а из-за поломки, которую от пассажиров якобы скрывают. Накрутил себя и других пассажиров», — сказала попутчица.

Кроме того, по ее словам, другой мужчина устроил истерику и решил покинуть самолет в Улан-Удэ. Для него поставили трап и подогнали автобус, и на выходе из воздушного судна он порвал билет или посадочный талон.

Пассажирка также отметила, что экипаж себя вел грамотно и профессионально. Пилот объяснил, что вынужденная посадка была совершена для безопасности находившихся на борту людей.

Ранее модель устроила скандал в самолете и обматерила пассажиров. Выходка девушки попала на видео. На ролике видно, как инфлюэнсерша Морган Осман достает сумку с багажной полки и кричит на пассажира. «Назови меня сукой еще раз, я не сделала ничего плохого!» — заявила она.