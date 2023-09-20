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13:12, 20 сентября 2023Культура

Суд рассмотрит новое дело против Оксимирона

Против Оксимирона рассмотрят новое дело из-за нарушений требования к иноагентам

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное дело против рэп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) из-за нарушений порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Привлекаемое лицо — Федоров Мирон Янович*… Перечень статей — статья 19.4 часть 2 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента — прим. "Ленты.ру")», — сообщается на сайте суда.

Рассмотрение дела назначено на 5 октября. Артисту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В августе Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэп-исполнителя за публикацию материала в социальных сетях без пометки о деятельности иностранного агента. Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей. Речь шла о посте во «ВКонтакте», который рэпер опубликовал 31 декабря прошлого года. В суде отметили, что отсутствие плашки привело к «нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации».

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    Анастасия Астахова
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