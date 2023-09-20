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15:32, 20 сентября 2023Экономика

Московским пенсионерам повысят доплаты

Собянин поручил проиндексировать доплаты московским пенсионерам в 2024 году

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проиндексировать доплаты и социальные пособия столичным пенсионерам в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Соответствующее поручение он дал на первом после переизбрания президиуме правительства столицы. По итогам заседания Собянин также призвал обеспечить завершение формирования сети центров «Московское долголетие», охватывающей все районы города.

Обновления затронут и другие ключевые программы развития города, включая реконструкцию московских поликлиник, реновацию жилья, «Мой район», развитие столичного метрополитена и другие. Так, темпы реализации программы реновации должны будут увеличиться вдвое. Кроме того, в 2024-2026 годах в столице завершится строительство новых корпусов ряда городских больниц.

18 сентября Собянин официально вступил в должность мэра Москвы после переизбрания на выборах 2023 года. В ходе трехдневного голосования он победил во всех столичных районах. По результатам обработки 100 процентов бюллетеней Собянин набрал 76,39 процента, за него проголосовали в общей сложности 2 499 114 москвичей.

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    Анатолий Акулов
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