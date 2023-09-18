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12:40, 18 сентября 2023Россия

Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Избранный глава города принес присягу во время церемонии инаугурации в Московском концертном зале «Зарядье». Собянин поклялся при осуществлении полномочий соблюдать Конституцию, Устав и столичные законы, а также честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности.

На церемонии также присутствовал президент России Владимир Путин. Он поздравил Собянина со вступлением в должность и подчеркнул, что его высокие результаты на выборах говорят о поддержке москвичей и одобрении ими планов и результатов работы градоначальника.

Ранее сообщалось, что в ходе трехдневного голосования Собянин победил на выборах во всех районах Москвы. По результатам обработки 100 процентов голосов он набрал 76,39 процента, за него проголосовали 2 499 114 москвичей.

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    Константин Лысяков
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