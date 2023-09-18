Путин оценил результаты выборов мэра Москвы

Путин: высокие результаты Собянина на выборах говорят о поддержке москвичей

Высокие результаты Сергея Собянина на выборах мэра Москвы говорят о поддержке со стороны жителей столицы. Об этом на церемонии инаугурации Собянина заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ходе трехдневного голосования с 8 по 10 сентября Сергей Собянин набрал 76,39 процента голосов избирателей, за него проголосовали 2 499 114 москвичей.

Путин подчеркнул, что отдавшие свои голоса за Собянина москвичи тем самым поддержали инициативы и планы столичного градоначальника. Также президент отметил, что одним из видимых достижений Собянина на посту мэра — «прорывная модернизация транспортной системы».

С 18 сентября Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Он выразил признательность президенту и правительству за поддержку города.