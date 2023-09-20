В Кремле оценили возможность создания альтернативы ООН

Песков: альтернативы ООН нет, рано говорить о создании нового миропорядка

Альтернативы ООН нет, рано говорить о создании нового миропорядка. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность создания альтернативы организации, передает ТАСС.

«В нынешней ситуации, когда весь мир изобилует конфликтами, когда и международное право попрано, и экономические отношения, и система Бреттон-Вудских отношений фактически, де-факто разрушается, говорить том, что мы сможем создать какую-то другую систему? Не думаю, это просто невозможно. Мы не сможем договориться», — заявил представитель Кремля.

Песков призвал развивать и совершенствовать механизмы ООН.

Ранее Песков заявил, что в мире происходят тектонические изменения, и Организация Объединенных Наций (ООН) должна к ним адаптироваться. «Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения. Изменения идут, это требует определенной адаптации ООН, в первую очередь основного органа — Совета безопасности», — сказал он.