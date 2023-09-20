Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 20 сентября 2023Мир

Песков предупредил о происходящих в мире тектонических изменениях

Песков: ООН должна адаптироваться к тектоническим изменениям в мире

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

В мире происходят тектонические изменения. Организация Объединенных Наций (ООН) должна к ним адаптироваться. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT Arabic.

«Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения. Изменения идут, это требует определенной адаптации ООН, в первую очередь основного органа — Совета безопасности», — сказал он.

При этом Песков обратил внимание, что во всем мире происходят конфликты, международное право попрано, экономические отношения, система Бреттон-Вудских отношений де-факто разрушается. По его словам, в текущих условиях создать взамен ООН другую подобную международную систему невозможно. В связи с этим Песков призвал совершенствовать и развивать уже существующую организацию.

Ранее Песков прокомментировал заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Москва не выполнила обязательства в Нагорном Карабахе, и назвал подобные обвинения беспочвенными. Также Песков напомнил, что ранее нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Таким образом, по его словам, Азербайджан фактически действовал на своей территории.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о требовании Баку выдать руководство Карабаха

    Двух российских студентов отправили в СИЗО за «подпольный штаб» Навального

    Садоводам напомнили о подготовке картофельных грядок к зиме

    ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России

    Введение лимита выплат по страховкам для карт оценили

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Труп 20-летнего футболиста нашли в общежитии в Москве

    В Кремле оценили возможность создания альтернативы ООН

    Режиссер «Дюны» восхитился «Оппенгеймером»

    Россиянина арестовали после лишения жизни чиновницы столичного Роспотребнадзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости