Песков: обвинения Армении в адрес России из-за Карабаха беспочвенны

Обвинения со стороны Армении в адрес России из-за ситуации в Нагорном Карабахе беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, что Москва не выполнила обязательства в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Его слова передает «Интерфакс».

Представитель Кремля заявил, что обвинения со стороны Армении являются «беспочвенными» и «ни на чем не основанными». Песков отметил, что в вопросе Нагорного Карабаха Россия исходит из трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку, заключенным в 2021-2022 годах.

Также Песков напомнил, что нынешний премьер-министр Армении Никола Пашинян признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. «Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Таким образом, по словам Пескова, Азербайджан фактически действовал на своей территории. Он назвал Азербайджан и Армению важными партнерами России, и добавил, что Москва продолжает контакты с обеими странами.