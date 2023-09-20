В Кремле операцию Азербайджана назвали действиями на своей территории

Песков: операция ВС Азербайджана де-юре проходила на своей территории

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана проводили антитеррористическую операцию на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков назвал Азербайджан и Армению важными партнерами России, и добавил, что Москва продолжает контакты с обеими странами.

Ранее власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь в одностороннем порядке. Уточняется, что они учли недостаточность действий международного сообщества для урегулирования ситуации и приняли предложение о прекращении огня от российской миротворческой миссии.