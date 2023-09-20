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22:47, 20 сентября 2023Мир

Американский полковник призвал США признать территориальные изменения на Украине

Полковник Макгрегор призвал США признать территориальные изменения на Украине

Фото: Donovan Reeves / Unsplash

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom призвал США пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы.

По его словам, Россия пытается защититься от экзистенциальной угрозы, которую Соединенные Штаты «могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине». Он призвал Белый дом успокоиться и понять ситуацию. «Но карта изменится. Произойдет обмен территорий. Конец дискуссии», — заявил он.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский взбешен из-за звучащих в Вашингтоне идей о возможном перемирии под давлением США. «Думаю, что в частном порядке от него требуют, чтобы он пошел на заморозку конфликта. Это то, что мы хотим, так как не можем продолжать», — прокомментировал он кадры с выступлением украинского лидера на заседании Генассамблеи ООН.

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    Марина Совина
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