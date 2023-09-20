Украинский военный получил 25 лет за выстрел в голову жителю Мариуполя

В ДНР суд приговорил к 25 годам разведчика ВСУ за убийство жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам лишения свободы украинского разведчика 27-летнего Станислава Долягина, застрелившего жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденного отправят в исправительную колонию строгого режима.

Из материалов дела следует, что Долягин из 74 отдельного разведбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 апреля 2022 года на боевой позиции «Бублик» в частном доме на улице Сергея Лазо в Мариуполе задержал невооруженного мужчину, который проходил мимо. Военнослужащий из запрещенной в России бригады «Азов» приказал Долягину застрелить его. Тот выпустил в голову мариупольцу пулю из пистолета.

19 сентября суд заочно приговорил к 22 годам заключения командира взвода морской пехоты ВСУ старшего лейтенанта Артема Каширина за приказ подчиненным расстрелять мирного жителя, так как тот видел расположение украинских позиций.