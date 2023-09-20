Путин оценил значение прошлого визита Си Цзиньпина в Россию

Президент РФ Путин высоко оценил значение прошлого визита Си Цзиньпина в Россию

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил значение прошлого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и указал, что встреча дала хороший импульс развитию двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу», — заявил политик в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И.

Ранее Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Отмечается, что визит российского лидера состоится в октябре. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь».