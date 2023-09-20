Путин обсудит Украину и Нагорный Карабах с главой МИД Китая

Путин проинформирует главу МИД КНР о ситуации на Украине и в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что проинформирует главу МИД Китая Ван И о ситуации на Украине и в Нагорном Карабахе в ходе встречи с ним. Об этом сообщает ТАСС.

«Проинформирую вас о ситуации на украинском направлении и том, что происходит в сфере азербайджано-карабахского и азербайджано-армянского урегулирования», — заявил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с министром иностранных дел Китая в Санкт-Петербурге 20 сентября. Песков также отметил, что китайский министр уже провел «очень плодотворные переговоры» со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.