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14:02, 20 сентября 2023Мир

Путин обсудит Украину и Нагорный Карабах с главой МИД Китая

Путин проинформирует главу МИД КНР о ситуации на Украине и в Карабахе

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что проинформирует главу МИД Китая Ван И о ситуации на Украине и в Нагорном Карабахе в ходе встречи с ним. Об этом сообщает ТАСС.

«Проинформирую вас о ситуации на украинском направлении и том, что происходит в сфере азербайджано-карабахского и азербайджано-армянского урегулирования», — заявил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с министром иностранных дел Китая в Санкт-Петербурге 20 сентября. Песков также отметил, что китайский министр уже провел «очень плодотворные переговоры» со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

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    Максим Габриелян
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