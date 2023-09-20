Путин выразил надежду на деэскалацию проблемы Карабаха

Путин: Москва надеется на деэскалацию и перевод проблемы Карабаха в мирное русло

Москва надеется на деэскалацию проблемы Нагорного Карабаха и перевод конфликта в мирное русло. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта — и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что в основном пункте базирования российских миротворцев находится свыше 2000 гражданских лиц, из которых более тысячи детей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения со стороны Армении в адрес России. По его словам, в вопросе Нагорного Карабаха Россия исходит из трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку, заключенными в 2021-2022 годах.