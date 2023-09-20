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10:31, 20 сентября 2023Путешествия

В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 33 рейса

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / IMAGO / Globallookpress.com

В трех аэропортах Москвы в среду, 20 сентября, отменили или перенесли 33 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, в Шереметьево шесть рейсов отправились с опозданием. В Домодедово 12 рейсов задержали, а три —отменили. Во Внуково перенесли шесть рейсов, а отправление еще шести самолетов отменили.

Информации об изменении расписания воздушных судов в аэропорту Жуковский нет. Причина массовых сбоев в столичных воздушных гаванях не раскрывается.

Ранее лайнер авиакомпании United Airlines с сотнями пассажиров на борту осуществил критическое снижение за восемь минут во время полета из Нью-Джерси в Рим. Известно, что нештатная ситуация произошла из-за проблем с герметизацией.

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    Зарина Дзагоева
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