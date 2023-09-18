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21:03, 18 сентября 2023Путешествия

Самолет с сотнями пассажиров осуществил критическое снижение за восемь минут

Самолет United Airlines с 270 пассажирами снизился на 8,5 километра за 8 минут

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании United Airlines с сотнями пассажиров на борту осуществил критическое снижение за восемь минут. Об этом сообщает CNN.

Источник уточняет, что нештатная ситуация произошла на рейсе из Нью-Джерси в Рим. Отмечается, что за указанное время лайнер снизился на высоту 28 тысяч футов (примерно 8,5 километра) из-за проблем с герметизацией.

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Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации США, воздушное судно благополучно вернулось в международный аэропорт Ньюарк Либерти после того, как экипаж сообщил о неполадке. На борту находилось 270 пассажиров и 14 членов экипажа. Их доставили в пункт назначения другим рейсом.

Ранее летевший из Турции самолет авиакомпании Red Wings резко сменил курс и приземлился в другом месте из-за поломки. Boeing 777 следовал по маршруту АнтальяЕкатеринбург вечером 17 сентября.

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    Марина Черняк
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