Сотрудники военкомата на Украине избили мужчину и морили его голодом

На Украине ГБР задержало двух сотрудников военкомата, которые избили мужчину

В городе Самбор Львовской области сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины задержали двух сотрудников военкомата, ранее избивших и моривших голодом мужчину. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Накануне издание «Страна.ua» опубликовало видео избиения мужчины в военкомате. Военкомы оскорбили его и пригрозили «закопать».

В ГБР выяснили, что мужчину удерживали в военкомате с 12 сентября, морили голодом и требовали пройти военно-медицинскую комиссию. Правоохранители задержали замначальника одного из самборских военкоматов и его водителя-военнослужащего.

Сообщается, что последний угрожал пострадавшему оружием, избивал и оскорблял его.

Ранее другой военкомат Львовской области пообещал провести служебную проверку после появления видео, на котором его сотрудники пытаются силой задержать мужчину на улице. Ему удалось сбежать благодаря очевидцам, которые вступились и потребовали вызвать полицию.