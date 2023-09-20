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20:44, 20 сентября 2023Культура

Солист «Руки Вверх!» раскрыл секрет популярности группы

Солист «Руки Вверх!» Жуков объяснил популярность группы ностальгией фанатов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский музыкант и солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что его группа ежегодно собирает стадионные концерты из-за чувства ностальгии фанатов. Он раскрыл секрет популярности в беседе с Teleprogramma.pro.

Артист отметил, что под их песни слушатели вспоминают счастливые и беззаботные моменты из прошлого. 47-летний исполнитель добавил, что на выступления «Руки Вверх!» приходят представители разных поколений.

«Кто-то вспоминает свое детство или молодость, а молодежь слушает наши песни, потому что их родители включают их на домашних праздниках, семейных посиделках», — сказал Жуков. Он также заявил, что коллектив побил свой же рекорд и собрал 75 тысяч зрителей на одном из последних концертов.

Ранее стало известно, что Сергей Жуков станет персонажем в одной из серий продолжения мультсериала «Простоквашино». Кроме появления камео, Жуков исполнит роль в анимационном шоу «Гимн Простоквашино». Отмечается, что сын музыканта Энджел Жуков озвучит главного героя — Дядю Федора.

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    Сергей Равин
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