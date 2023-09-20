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17:48, 20 сентября 2023Путешествия

В аэропорту Москвы VIP-пассажиров отделили от обычных

Дептранс Москвы: в зонах прилета Шереметьево изменили схему движения транспорта

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В зонах прилета В и С московского аэропорта Шереметьево изменили схему движения транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Уточняется, что транспортные потоки отделили друг от друга, создав три проездных линии. Первая предназначена только для городского транспорта и VIP-пассажиров, вторая — для личного транспорта и такси, которые работают по премиальным тарифам, а третья — для обычных такси, работающих по тарифам «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+».

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В дептрансе отметили, что такая схема поможет систематизировать движение у выхода из терминала, решить проблему пробок и увеличить пропускную способность зоны «Прилет ВС» до 28 процентов.

Кроме того, специалисты транспортного комплекса Москвы, аэропорта и Яндекс Go разработали новую цветную навигацию. Белым, синим и красным цветами будут обозначать остановки городского транспорта, зеленым — места посадки в личные автомобили, желтым — в такси с тарифами «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+», а черным — в такси премиальной категории обслуживания.

В источнике говорится, что посмотреть номера секторов посадки и их цвета можно на дорожных знаках, навигационных указателях внутри терминалов и мобильном приложении Яндекс Go.

20 сентября в трех московских аэропортах отменили или перенесли 33 рейса. В Шереметьево шесть рейсов отправились с опозданием. В Домодедово 12 рейсов задержали, а три — отменили. Во Внуково перенесли шесть рейсов, а отправление еще шести самолетов отменили.

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    Марина Черняк
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