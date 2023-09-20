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15:23, 20 сентября 2023Ценности

Российский врач предупредила об опасных последствиях мытья головы гелем для душа

Трихолог Юлия Галлямова: активные вещества в геле для душа повреждают волосы

Фото: Christin Klose / dpa-tmn / Globallookpress.com

Российский врач-трихолог, доктор медицинских наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного образования Юлия Галлямова предупредила об опасных последствиях мытья головы гелем для душа. Соответствующий материал появился на сайте «Газеты.Ru».

Специалистка рассказала, что поверхностно-активные вещества, которые присутствуют в составе данного продукта, способны повредить структуру длинных волос. По ее словам, гелем для душа в качестве шампуня могут пользоваться только мужчины, поскольку они носят короткие стрижки.

При этом эксперт отметила, что средство рассчитано на очищение кожи тела, а не головы. «Смывая грязь с кожи головы, мы омыляем гелем волосы. Если волосы тонкие, сухие, поврежденные, то, конечно, гель для душа может пересушить их», — объяснила собеседница издания.

В августе Юлия Галлямова рассказала россиянам о вреде мытья головы мылом. Специалистка заявила, что содержащаяся в нем щелочь пагубно влияет на внешний вид и качество волос.

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    Мария Винар
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