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20:12, 20 сентября 2023Среда обитания

В российском поселке протекающую в многоэтажном доме трубу заклеили скотчем

Mash: в Дагестане протекающую в девятиэтажке трубу заклеили скотчем

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В населенном пункте Редукторный (Республика Дагестан) протекающую в девятиэтажном доме трубу заклеили скотчем. Внимание на ситуацию в российском поселке обратил Telegram-канал Mash.

По словам жительницы квартиры на верхнем этаже проблемного дома, их затапливает каждый раз после дождя на протяжении 20 лет. «Все нормальные люди спят, а я ночью чердак охраняю, чтобы не затопило. Когда это закончится, я не знаю. Я чуть ли не живу на крыше, если дождь. Сейчас раскладушку тоже принесу», — рассказала она. Чтобы предотвратить заливы квартир, на чердаке установили ванну, в которую собирается вода.

В один из дней жительница девятого этажа поздно заметила, что дом заливает. В результате с люстр в ее квартире начало течь, а вода дошла практически до первого этажа. Из-за подтоплений стены в квартирах жителей Редукторного сыреют и становятся черными, электричество отключается, а дети болеют. В ближайшее время капремонт в проблемном доме не планируется, а обращения в администрацию не дают нужного результата, так что бороться с последствиями непогоды жильцы вынуждены за свой счет. Однако недавно сотрудники местного домоуправления обмотали одну из протекающих труб скотчем.

В сентябре жильцы нескольких многоквартирных домов в Калининграде пожаловались на жизнь в «бегемотнике».

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    Полина Кислицына
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