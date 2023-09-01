Жители российского города пожаловались на жизнь в «бегемотнике»

Жильцы подтопленных домов в Калининграде пожаловались на жизнь в «бегемотнике»

Жильцы нескольких многоквартирных домов в Калининграде пожаловались на подтопление. В здание попала вода из канализации, пишет издание «Подъем».

По словам жителей российского города, вода стоит в домах под номерами с 17-го по 29-й на улице Мукомольная уже третьи сутки. Коммунальщики не могут помочь устранить жидкость и предлагают дождаться окончания дождей. «Аварийная служба чистит проволочкой, но с таким объемом говна им не справиться. Три дня все жильцы на телефонах, футболят нас, как хотят. Живем как в бегемотнике», — рассказала одна из собственниц.

В управляющей компании (УК) «РСУ — 6» заявили, что ожидают устранения засора сотрудниками городского Водоканала. В Водоканале сообщили, что чисткой труб должна заняться УК, так как ситуация вызвана внутренним засором. «Передали информацию в управляющую компанию дома. Водоканал отвечает за поставку воды только до дома по центральным сетям. Что касается внутридомовых коммуникаций, это необходимо дальше управляющей компании предпринимать действия», — пояснили в организации.

В апреле жильцов дома в Нижнем Новгороде жителей отказались спасать от фекального потопа. В подвал многоквартирного здания несколько лет стекают сточные воды, однако Госжилинспекция не видит в этом угрозы для проживающих там людей.