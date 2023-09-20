Введение лимита выплат по страховкам для карт оценили

«Выберу.ру»: лимиты выплат по страховкам карт повысят лояльность их держателей

Идея введения минимальных требований к страхованию банковских карт и установления лимита выплат полезная, но ее реализация является скорее шагом в сторону повышения удовлетворенности имеющихся клиентов банков, чем инструментом привлечения новой аудитории. Об этом рассказал «Известиям» исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Причиной этого эксперт назвал ограниченный перечень страховых случаев, касающийся банковских карт. По его словам, они действуют только в отношении мошеннических списаний без согласия клиента, а на более распространенные ситуации, когда пострадавший добровольно переводит деньги обманщикам, страховки не распространяются.

Специалист отметил, что банкам непросто выяснить, был ли человек действительно введен в заблуждение либо же пытается заработать на страховке, однако пока не будет найден способ добавить этот вид ущерба в страховку для карт, «спрос будет находиться на прежнем уровне».

Новые требования, введенные Банком России, вступят в силу с 1 октября. Лимит страховой выплаты установлен на уровне 100 тысяч рублей — в пределах этой суммы страховая компания полностью возместит ущерб клиенту. При этом последний вправе сам определить более высокий лимит возмещения.