Россиянам назвали неочевидную причину проблем с зубами

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал стресс неочевидной причиной проблем с зубами. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

На вопрос о том, действительно ли стресс может приводить к проблемам с зубами, гостья передачи ответила положительно. Специалист подтвердил предположение женщины. «Стресс стимулирует дополнительный расход магния и кальция, соответственно, они начинают выводиться из организма», — объяснил Агапкин.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданные причины головной боли. По словам специалиста, недуг может проявляться из-за проблем с зубами и суставами.

До этого Александр Мясников рассказал, к каким серьезным последствиям могут привести проблемы с зубами. По словам доктора, стоматологические проблемы чреваты не только дискомфортом, но и развитием других заболеваний.