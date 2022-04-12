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Доктор Мясников назвал неожиданные причины головной боли

Врач Александр Мясников назвал проблемы в суставах одной из причин головной боли

Фото: страница «Доктор Мясников» во «ВКонтакте»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданные причины головной боли. По словам специалиста, недуг может проявляться из-за проблем в суставах и скелетно-мышечной боли. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Проблема с зубами — это проблема верхнечелюстного сустава. Из-за перекоса может болеть голова, ухо, то есть, грубо говоря, проблемы в суставах», — озвучил доктор одну из причин головной боли.

Специалист также отметил, что недуг может быть вызван скелетно-мышечной болью. Для устранения головной боли он посоветовал следить за осанкой и за тем, на какой подушке спит человек. «Даже подушка неправильная может приводить к тому, что у вас напряженные мышцы шеи будут давать головную боль», — пояснил медик.

По словам врача, при острой боли необходимо наложить на голову холодный компресс. «Лучшее лечение от головной боли — это движение и умение бороться со стрессом», — подчеркнул он.

Ранее Мясников рассказал о том, почему головные боли могут возникать по утрам. Неправильная или неудобная поза в течение ночи может приводить к такому утреннему недугу, отметил специалист. Причиной головной боли также может быть нарушение дыхания во время сна, добавил он.

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Олег Давыдов
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