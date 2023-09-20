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17:37, 20 сентября 2023Силовые структуры

Четырех украинских военных осудили за расстрел мирного жителя Мариуполя

В ДНР осудили четырех украинских военных за расстрел мирного жителя Мариуполя

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) осудил четырех украинских военных за расстрел мирного жителя в подвале одного из административных зданий Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

26-летнего Андрея Каменева, 28-летнего Антона Ливерчука, 28-летнего Сергея Грицива и 24-летнего Юрия Кучерявенко, военных отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), признали виновными по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») УК РФ.

По данным следствия, 10 апреля 2022 года Каменев, Ливерчук, Грицив и Кучерявенко были на боевой позиции около Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и задержали там невооруженного гражданского мужчину. Военные получили приказ о ликвидации мирного жителя и выполнили его. Осужденные отвели мужчину в подвальное помещение отдельно стоящего административного здания и расстреляли.
 
Суд приговорил Ливерчука, Грицива, Кучерявенко к 27 годам колонии строгого режима каждого, Каменева — к 26 годам колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии строгого режима военнослужащих бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) 25-летнего Ивана Бочкарева и 24-летнего Дмитрия Канупера за обстрел гражданского автомобиля.

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    Варвара Митина
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