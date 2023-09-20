Экс-сотруднику МВД дали два года исправительных работ за превышение полномочий

В Нижнем Тагиле экс-опера Белоконного приговорили к 2 годам исправительных работ

В Нижнем Тагиле суд приговорил к двум годам исправительных работ оперативника Руслана Белоконного за превышения. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, его оправдали по статье о фальсификации, но признали виновным по статье о превышении полномочий.

Белоконного обвиняли в том, что он сдал анализы вместо знакомого. Экс-оперативник отрицает вину, заявляя, что дело сфальсифицировано и именно он вскрыл подмену анализов. После возбуждения уголовного дела Белоконный рассказал журналистам свою версию происходящего и предоставил видеозапись, подтверждающую его невиновность: на ней видно, что оперативник не мог помочь в подмене анализа., поскольку не заходил в больницу, он спал рядом в машине, а потом забрал уже готовый тест. Параллельно Белоконный начал предавать огласке неудобную для его начальства правду о происходящем в отделе.

Теперь он намерен обжаловать приговор и добиться полного оправдания.