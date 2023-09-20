Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:25, 20 сентября 2023Силовые структуры

Экс-сотруднику МВД дали два года исправительных работ за превышение полномочий

В Нижнем Тагиле экс-опера Белоконного приговорили к 2 годам исправительных работ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле суд приговорил к двум годам исправительных работ оперативника Руслана Белоконного за превышения. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, его оправдали по статье о фальсификации, но признали виновным по статье о превышении полномочий.

Белоконного обвиняли в том, что он сдал анализы вместо знакомого. Экс-оперативник отрицает вину, заявляя, что дело сфальсифицировано и именно он вскрыл подмену анализов. После возбуждения уголовного дела Белоконный рассказал журналистам свою версию происходящего и предоставил видеозапись, подтверждающую его невиновность: на ней видно, что оперативник не мог помочь в подмене анализа., поскольку не заходил в больницу, он спал рядом в машине, а потом забрал уже готовый тест. Параллельно Белоконный начал предавать огласке неудобную для его начальства правду о происходящем в отделе.

Теперь он намерен обжаловать приговор и добиться полного оправдания.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Один из крупнейших производителей бензина в России предупредил о дефиците

    В США назвали число обученных бойцов ВСУ

    В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

    В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

    Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

    Экс-солист цирка «дю Солей» раскрыл способ продолжить карьеру бывшим спортсменам

    Московским пенсионерам повысят доплаты

    Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

    Популярный в России стендап-комик женился

    Квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости