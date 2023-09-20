Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 20 сентября 2023Наука и техника

Показан возможный механизм появления жизни на ранней Земле

Nature: тектоника плит четыре миллиарда лет назад способствовали появлению жизни

Изображение: Hastie et al. 2023 / phys.org

Ученые Эдинбургского университета показали возможный геологический механизм, который привел к появлению жизни на ранней Земле. Они выяснили, что четыре миллиарда лет могли существовать литосферные плиты, способствовавшие высвобождению пребиотических молекул из мантии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Возраст земной коры составляет примерно четыре миллиарда лет и первоначально она состояла из вулканических пород толщиной 25-50 километров, называемых базальтами. Согласно гипотезе литосферной «крышки», эта кора полностью покрывала Землю, пока еще не формируя плиты. Затем базальтовая кора дифференцировалась и образовала старейшую стабильную континентальную кору. Однако тектонические процессы, ответственные за формирование этого континентального материала, остаются неизвестными.

Материалы по теме:
Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека
Вон отсюда!Опровергнута главная теория происхождения человека
17 апреля 2017
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019

Ученые предложили несколько объяснений возникновения современной коры. Так, могла происходить неглубокая субдукция, когда плиты все же существовали, и одна из них подныривала под другую, что приводило к частичному плавлению и изменению химического состава магмы в подстилающем слое мантии. Также, возможно, существовало множество относительно внутрикорковых механизмов, не связанных с плитами, происходивших на глубине менее 50 километров. Например, при сагдукции плотный участок коры погружался в мантию под воздействие силы тяжести.

Исследователи провели эксперименты по выращиванию стабильных кристаллов некоторых минералов (граната, плагиоклазового полевого шпата, рутила и амфибола) при высоком давлении и температуре (1500-1650 градусов Цельсия). Условия были характерны для океанического плато — плоского возвышения с крутыми краями, характерного для ранней базальтовой коры 3,6-4 миллиарда лет назад. Оказалось, что континентальная кора не могла возникнуть при давлении менее 1,4 гигапаскаля на глубине до 50 километров. Таким образом, процесс формирования континентальных магм происходил на гораздо большей глубине, что, скорее всего, было связано с глубокой субдукцией.

Авторы приходят к выводу, что тектоника плит, пусть даже в примитивной форме, уже существовала четыре миллиарда лет назад. Она способствовала эрозии, формированию отложений, горообразованию и вулканической активности. Газы, выделявшиеся в результате извержений могли помочь зарождению жизни на Земле, став источником пребиотических молекул.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Алексей Янин. Чем запомнился актер и что ему пришлось пережить

    В Турции рассказали об обратном эффекте антироссийских санкций

    Армения обвинила Россию в невыполнении обязательств по Карабаху

    Показан возможный механизм появления жизни на ранней Земле

    Стало известно об отказе пилотов ВСУ от выполнения задач из-за работы РЭБ

    Гусь на поводке на улице в Москве попал на видео и умилил пользователей сети

    В США задумались о вынужденной капитуляции Украины

    Стало известно о закреплении российских бойцов на окраине Клещеевки

    Дочь Джонни Деппа прогулялась по улицам в прозрачном кардигане на голое тело

    В Польше предупредили Украину о возможном прекращении помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости