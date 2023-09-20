Компания Маска начала набирать испытателей вживляемых в мозг чипов

Компания Маска Neuralink начала набор добровольцев для испытаний нейрочипа

Американская компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, начала набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг. Об этом фирма объявила на своем сайте.

Уточняется, что одобрение на начало испытаний было получено от независимого наблюдательного совета. «Мы рады сообщить, что открыт набор участников для нашего первого клинического исследования на людях!» — говорится в сообщении. Принять участие в испытаниях имплантируемого беспроводного интерфейса «мозг — компьютер» (BCI) могут люди с квадриплегией из-за травмы шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Проект миллиардера по внедрению чипов в человеческий мозг предполагает, что с их помощью смогут встать на ноги парализованные, а слепым вернется зрение. Также в компании утверждают, что парализованные люди смогут управлять внешними устройствами с помощью своих мыслей.

В апреле 2021 года Neuralink представила видеоролик с чипированной обезьяной, которая самостоятельно играет в видеоигры. Сначала подопытному животному дали для управления джойстик, а после успешного выполнения задания исследователи предлагали ему лакомство. Затем джойстик убрали, и обезьяна смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга.