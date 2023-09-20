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13:27, 20 сентября 2023Ценности

Tommy Hilfiger возобновил работу в России

Mash: магазин бренда Tommy Hilfiger вновь открылся в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский бренд Tommy Hilfiger, который ранее закрывал свои магазины в России, возобновил работу в стране. Об этом сообщает Mash.

Выяснилось, что в торговом центре «Авиапарк» в Москве открылся первый магазин марки. В бутике представлены старые коллекции ретейлера, при этом цены на одежду, обувь и аксессуары поднялись на 30 процентов. Еще один магазин бренда планируют в скором времени открыть в столичном «Метрополисе».

Ранее компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая торговой маркой Tommy Hilfiger, передала российское подразделение топ-менеджеру, который переименовал компанию с «Пивиэйч сторс рус» на «Ритэйл экселенс». Согласно информации Mash, новый владелец пытается добиться сохранения вывески на английском языке, но безуспешно.

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Производитель одежды PVH помимо Tommy Hilfiger владеет марками Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В связи с нестабильной обстановкой корпорация приостановила работу в России.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

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    Карина Черных
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