В США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ

Forbes назвал удар по МиГ-29 ВСУ боевым дебютом нового российского «Ланцета»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными проблемами из-за российских беспилотников. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс (David Axe).

Он обратил внимание, что российские дроны теперь имеют дальность действия до 45 миль (72 километра). По словам журналиста, об этом свидетельствует инцидент на авиабазе Долгинцево. «Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога», — утверждает он. Экс также допустил, что удар мог стать дебютом нового «Ланцета», который является «одним из самых эффективных дронов-камикадзе».

Обозреватель издания добавил, что произошедшее вызывает тревогу. Он уточнил, что ВСУ придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

Ранее Минобороны России опубликовало видео удара дрона-камикадзе «Ланцет» по танку ВСУ.