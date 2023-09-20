Стало известно о возможной встрече по урегулированию на Украине

ANSA: встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти в октябре

Новая встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти в октябре. Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на источники.

Предполагается, что в рамках встречи будет обсуждаться «план президента Владимира Зеленского». Предыдущие встречи в данном формате проходили в Дании и в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Венгрия включается в переговоры по «формуле мира», предложенной Владимиром Зеленским. Помимо этого, по словам президента Венгрии Каталины Новак, Будапешт и Киев установили прямой канал связи глав государств, а также начали подготовку нового документа об отношениях между двумя странами.