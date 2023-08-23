Венгрия решила подключиться к переговорам по формуле Зеленского
Венгрия включается в переговоры по «формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила президент Венгрии Каталин Новак по итогам личной встречи с украинским коллегой, передает РИА Новости.
Помимо этого, Будапешт и Киев установили прямой канал связи президентов, а также начали подготовку нового документа об отношениях между двумя странами.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского поддержали 63 страны.
В начале августа офис Зеленского обнародовал пояснения к каждому из 10 пунктов «формулы мира». В документе отражены такие положения, как ядерная и продовольственная безопасности Украины, а также «восстановление территориальной целостности» страны.