Венгрия решила подключиться к переговорам по формуле Зеленского

Президент Венгрии Новак: Будапешт включится в переговоры по формуле Зеленского

Венгрия включается в переговоры по «формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила президент Венгрии Каталин Новак по итогам личной встречи с украинским коллегой, передает РИА Новости.

Помимо этого, Будапешт и Киев установили прямой канал связи президентов, а также начали подготовку нового документа об отношениях между двумя странами.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского поддержали 63 страны.

В начале августа офис Зеленского обнародовал пояснения к каждому из 10 пунктов «формулы мира». В документе отражены такие положения, как ядерная и продовольственная безопасности Украины, а также «восстановление территориальной целостности» страны.