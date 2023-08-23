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23:51, 23 августа 2023Мир

Венгрия решила подключиться к переговорам по формуле Зеленского

Президент Венгрии Новак: Будапешт включится в переговоры по формуле Зеленского

Фото: Marko Djurica / Reuters

Венгрия включается в переговоры по «формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила президент Венгрии Каталин Новак по итогам личной встречи с украинским коллегой, передает РИА Новости.

Помимо этого, Будапешт и Киев установили прямой канал связи президентов, а также начали подготовку нового документа об отношениях между двумя странами.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского поддержали 63 страны.

В начале августа офис Зеленского обнародовал пояснения к каждому из 10 пунктов «формулы мира». В документе отражены такие положения, как ядерная и продовольственная безопасности Украины, а также «восстановление территориальной целостности» страны.

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    Марина Совина
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