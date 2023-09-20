Мужчина поднялся по популярной среди туристов лестнице над пропастью и разбился

Daily Mail: турист поднялся по лестнице над пропастью и упал с высоты 90 метров

Британский турист поднялся по лестнице над пропастью в Австрии и разбился, упав с высоты 90 метров. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что веревочная лестница в горах Дахштайн длиной 130 метров ведет от одной скалы к другой. 42-летний мужчина пришел в популярное среди путешественников место в одиночку и стал карабкаться над обрывом. Когда он почти добрался до конца, произошел несчастный случай.

Спасатели отправили на поиски туриста два вертолета. Мужчине не удалось выжить.

Ранее российская туристка решила сделать селфи в горах Ингушетии и упала с 30-метровой высоты. За помощью к спасателям обратился местный житель. По данным представителей МЧС, спасти путешественницу не удалось.