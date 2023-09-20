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19:54, 20 сентября 2023Культура

55-летняя Валерия раскрыла секрет молодости

55-летняя Валерия заявила, что секрет ее молодости — спорт и правильное питание

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская эстрадная певица Валерия заявила, что ежедневно занимается спортом и правильно питается, чтобы сохранять себя в форме. Артистка раскрыла секрет молодости и стройности в беседе с Пятым каналом.

«Я очень организованный человек, я пытаюсь везде и все успевать, идти в ногу со временем», — добавила 55-летняя исполнительница. Она затруднилась ответить журналистам на вопрос, где она берет энергию на ведение здорового образа жизни. Валерия также отметила, что не делит прожитые годы на определенные отрезки или этапы.

Ранее балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала пластические операции «самой большой глупостью». 47-летняя танцовщица заявила, что хирургические изменениям являются «вмешательством в свою природу». Волочкова подчеркнула, что никогда не прибегала к услугам такого рода.

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    Сергей Равин
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