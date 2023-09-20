Венгерские цыгане использовали украинские паспорта для получения льгот в Баварии

BZ: венгерских цыган с паспортами Украины обвинили в социальном мошенничестве

Окружной администратор Фюрстенфельдбрука в Баварии Томас Кармасин рассказал о проблемах с размещением цыган-беженцев в его округе. Многие цыганские семьи, проживающие в палатках первичного приема, говорят на венгерском языке, «но чудесным образом у большинства из них есть только что распечатанные украинские паспорта». Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).

Администрация округа разбирается, является ли это социальным мошенничеством. Ведь иностранным безработным гражданам Евросоюза (ЕС) разрешено получать социальные пособия только после пяти лет проживания, в то время как по директиве ЕС украинские беженцы имеют право сразу оформить вид на жительство и социальные льготы.

По словам Кармасина, многие цыганские беженцы в Фюрстенфельдбруке имеют не только украинское, но и венгерское гражданство. Некоторые из них вообще не говорят по-украински, однако часто случается, что беженцы скрывают свое венгерское гражданство, потому что иначе они не смогут сразу получить социальные льготы, добавляет политик.

Дело в том, что, если беженцы имеют не только украинское гражданство, но и гражданство члена ЕС, они не подпадают под действие директивы. Тогда за них несет ответственность соответствующее государство ЕС. В МВД Баварии заявляют, что федеральное Министерство внутренних дел уже приняло меры и сотрудничает с Венгрией и Украиной по данному вопросу.

Ранее стало известно, что правительство Германии в 2023 году выделит еще один миллиард евро на содержание беженцев. Целью такой политики в отношении убежища и беженцев является достижение солидарной системы распределения.