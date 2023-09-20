В Госдуме захотели продлить срок действия водительского удостоверения

В Госдуме предложили выдавать водительское удостоверение не на 10 лет, а на 20

Россиянам могут начать выдавать водительское удостоверение на 20 лет, а не на 10. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, сейчас готовят соответствующие поправки. Депутат отметил, что не стоит «лишний раз заставлять собирать справки» граждан, которые исправно проходят медицинские комиссии, ничего не нарушают и не состоят на учете.