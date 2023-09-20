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03:27, 20 сентября 2023Россия

В Госдуме захотели продлить срок действия водительского удостоверения

В Госдуме предложили выдавать водительское удостоверение не на 10 лет, а на 20

Фото: Jan Baborák / Unsplash

Россиянам могут начать выдавать водительское удостоверение на 20 лет, а не на 10. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, сейчас готовят соответствующие поправки. Депутат отметил, что не стоит «лишний раз заставлять собирать справки» граждан, которые исправно проходят медицинские комиссии, ничего не нарушают и не состоят на учете.

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    Марина Совина
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