В России изменят систему получения водительских прав. Кому придется снова сдавать экзамены?

«Ъ»: ГД во втором чтении приняла законопроект, меняющий систему обмена водительских прав

Госдума России принимает законопроект, который меняет систему получения водительских прав. Нововведения коснутся как россиян, так и иностранцев, а также водителей, имеющих определенные категории, и автошкол. Новый закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно новым поправкам, водитель, не имеющий стажа управления легковым автомобилем или грузовиком сроком минимум год, не сможет претендовать на права категории D. Права этой категории дают возможность управлять автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми сидячих мест.

В свою очередь водители, имеющие открытые категории B и CE (грузовик с прицепом), автоматически получат категорию BE (легковой автомобиль с прицепом) при условии, что стаж управления легковым авто также составляет не меньше 12 месяцев.

Выданные за границей права нужно поменять на российские через год

Иностранные водительские удостоверения по новым правилам будут действительны в течение одного года после получения вида на жительство или паспорта гражданина России. По истечении этого срока придется получать российские права. Это коснется как иностранцев, так и россиян, получивших удостоверения в других странах. Правило не будет распространяться на россиян с белорусскими правами и белорусов с видом на жительство в России.

Те, кто будут менять права самых популярных категорий и подкатегорий — М, А, B, А1, B1 — достаточно сдать только теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Обладателям же грузовых и автобусных категорий обменять права будет сложнее: перед обращением в ГИБДД им потребуется сначала пройти внутренний экзамен в автошколе, получив в организации соответствующий документ.

В настоящий момент для законных иммигрантов или туристов как таковых временных ограничений не предусмотрено. Им разрешается ездить по документам своего государства до окончания срока их действия. Однако после получения вида на жительство это можно делать лишь в течение шести месяцев.

Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отметила, что по новому закону россияне, которые ранее пользовались иностранными правами с категориями С и D, должны будут их поменять на российские до 1 апреля 2025 года. Им придется пройти полный цикл обучения в автошколах и сдать экзамены.

Контроль за автошколами усилят

Еще одна поправка усиливает контроль за автошколами. Их хотят обязать иметь постоянно действующее заключение о соответствии требованиями учебно-материальной базы и регулярно подтверждать его. По действующему законодательству для получения образовательной лицензии участникам рынка нужно только один раз предоставить заключение ГИБДД.

Это станет дополнительным инструментом влияния на недобросовестных участников рынка образовательных услуг Татьяна Шутылева президент межрегиональной ассоциации автошкол

Законопроект, который меняет систему получения водительских прав в России, правительство внесло в Госдуму в 2022 году. В ноябре он был принят в первом чтении, 22 июня 2023 года — во втором.

С октября 2022 года ГИБДД в тестовом режиме разрешила водителям предъявлять водительские права через приложение «Госуслуги Авто». Как сказал глава инспекции Михаил Черников, чтобы цифровой вариант документа стал в полной мере законным, ведется работа над соответствующими поправками в законодательство.

В январе 2023 года стало известно о запуске новой функции для российских водителей. В Минцифры рассказали, что в приложении «Госуслуги Авто» появилась цифровая копия водительского удостоверения, которую можно предъявить сотрудникам Госавтоинспекции для проверки.