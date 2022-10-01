Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские водители смогут предъявлять права по-новому

ГИБДД с 1 октября в тестовом режиме разрешила водителям предъявлять права через приложение
СюжетОСАГО

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российские водители с 1 октября смогут предъявлять водительские права по-новому — через приложение «Госуслуги Авто». Нововведение, которое пока действует в тестовом режиме, ранее анонсировал глава ГИБДД России Михаил Черников, сообщает РИА Новости.

По его словам, чтобы цифровой вариант документа стал в полной мере законным, сейчас ведется работа над соответствующими поправками в законодательство.

Черников добавил, что доступ к данному приложению должны в итоге получить водители по всей стране. При этом программа будет работать и в режиме офлайн там, где нет интернета.

В начале лета МВД и Минцифры анонсировали разработку нового сервиса для онлайн проверки водительских прав. Тогда уточнялось, что сейчас проверить удостоверения можно на официальном в разделе «Онлайн-сервисы ГИБДД» на официальном сайте инспекции. При этом, об идее разрешить россиянам предъявлять права и полис ОСАГО в электронном формате впервые сообщалось еще в конце мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
«Газпром» назвал объем газа в «Северных потоках» на момент взрыва
Просьбу Зеленского о приеме Украины в НАТО назвали худшей идеей в истории
Намерение Зеленского скорее вступить в НАТО раскритиковали в сети
Обладатель Кубка Стэнли посчитал позицию НХЛ по россиянам оскорблением Чехии
США отвергли причастность к взрывам на «Северных потоках»
Украинская беженка пожаловалась на плохое обращение бросившего ее британца
Белый дом допустил возможности поставок Украине танков
В США назвали причины возможного отказа поставлять Киеву Leopard 2 и Abrams
Известный режиссер назвал москвичей черствыми и холодными
Российские водители смогут предъявлять права по-новому
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.