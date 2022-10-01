Российские водители смогут предъявлять права по-новому

ГИБДД с 1 октября в тестовом режиме разрешила водителям предъявлять права через приложение

Российские водители с 1 октября смогут предъявлять водительские права по-новому — через приложение «Госуслуги Авто». Нововведение, которое пока действует в тестовом режиме, ранее анонсировал глава ГИБДД России Михаил Черников, сообщает РИА Новости.

По его словам, чтобы цифровой вариант документа стал в полной мере законным, сейчас ведется работа над соответствующими поправками в законодательство.

Черников добавил, что доступ к данному приложению должны в итоге получить водители по всей стране. При этом программа будет работать и в режиме офлайн там, где нет интернета.

В начале лета МВД и Минцифры анонсировали разработку нового сервиса для онлайн проверки водительских прав. Тогда уточнялось, что сейчас проверить удостоверения можно на официальном в разделе «Онлайн-сервисы ГИБДД» на официальном сайте инспекции. При этом, об идее разрешить россиянам предъявлять права и полис ОСАГО в электронном формате впервые сообщалось еще в конце мая.