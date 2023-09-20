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20:44, 20 сентября 2023Россия

Власти пообещали выплаты семьям погибших при взрыве в доме в Балашихе

Семьям погибших при взрыве в многоэтажке в Балашихе выплатят по 1 млн рублей
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Власти объявили о выплатах для семей погибших при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Балашихе. Об этом пишет ТАСС.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, близкие погибших получат выплату в размере одного миллиона рублей. Помимо этого, право на получение выплат имеют и пострадавшие, чье состояние здоровья оценивается как тяжелое, — в таком случае гражданин получит 500 тысяч рублей. Если состояние пострадавшего оценивается как среднее, то ему будет предоставлено 300 тысяч рублей, 100 тысяч рублей — для тех, чье состояние оценивается как легкое.

Кроме того, по словам Хромушина, денежные компенсации выделены на восстановление имущества. Если человек живет один, то он получит 50 тысяч рублей. Если пострадала целая семья, то на каждого ее члена будет выделено по 30 тысяч рублей.

Ранее появился полный список пострадавших при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Балашихе. По данным Telegram-канал Mash, в медучреждение увезли пять человек. Отмечается, что среди пострадавших, которым потребовалась госпитализация, три спасателя с различными травмами. Еще девять человек в возрасте от 34 лет до 91 года отказались от госпитализации.

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    Варвара Кошечкина
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