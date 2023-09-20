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20:09, 20 сентября 2023Россия

Появился список пострадавших при взрыве в Балашихе

Mash опубликовал список пострадавших при взрыве газа в Балашихе

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Появился полный список пострадавших при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Балашихе. Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал Mash.

По их данным, в медучреждение увезли пять человек. Отмечается, что среди пострадавших, которым потребовалась госпитализация, три спасателя с различными травмами.

Еще девять человек в возрасте от 34 лет до 91 года отказались от госпитализации.

Взрыв газа прогремел в Балашихе утром 20 сентября. В одном из панельных домов обрушились три этажа, повреждены по меньшей мере десять квартир.

Последствия ЧП сняли на видео. На кадрах видно, что взрыв разрушил квартиры на трех этажах многоэтажного дома, помещения были завалены разрушенными стенами.

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    Никита Абрамов
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